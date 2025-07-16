Денис Седашов

Норвежский велогонщик Йонас Абрахамсен из команды Uno-X стал победителем 11 этапа Тур де Франс-2025.

Велогонщики преодолели 156,8 км сложной холмистой дистанции со стартом и финишем в Тулузе, пройдя четыре подъема четвертой категории и один — третьей.

Абрахамсен опередил швейцарца Мауро Шмида (Jayco AlUla), а третьим финишировал нидерландец Матье Ван дер Пул (Alpecin–Deceuninck), отстав на 7 секунд.

🏁 Will @mathieuvdpoel catch the two leaders? Who will claim the win? Relive the last km of this incredible stage!



@mathieuvdpoel va-t-il rattraper les deux leaders ? Qui s'imposera ? Revivez le dernier km de cette incroyable étape !#TDF2025 pic.twitter.com/hMbF4WSI6x — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025

Желтую майку лидера общего зачета сохранил ирландец Бен Хили (EF Education–EasyPost).

В честь старта Тур де Франс XSPORT показывает документальный сериал о легендарном соревновании. Он рассказывает об элитных командах, которые соревнуются в самой изнурительной велогонке мира.

Сериал погружает зрителя в закулисную жизнь самой известной велогонки мира. Камеры сопровождают команды, спортсменов, тренеров и врачей во время Тур де Франс, показывая драму, эмоции и невероятное физическое напряжение изнутри. Вы увидите, что стоит за каждым этапом, победой или поражением, раскроете для себя настоящие характеры гонщиков и динамику внутри команд. Это не просто о спорте — это о человеческой стойкости, стратегии и жажде победы.

Смотреть сериал можно ежедневно, в 21:00.

Саймон Йейтс торжествует на Тур де Франс в День взятия Бастилии.