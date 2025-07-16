Абрахамсен триумфует в Тулузе — норвежец выиграл 11 этап Тур де Франс-2025
Желтую майку лидера общего зачета сохранил ирландец Бен Хили
12 минут назад
Норвежский велогонщик Йонас Абрахамсен из команды Uno-X стал победителем 11 этапа Тур де Франс-2025.
Велогонщики преодолели 156,8 км сложной холмистой дистанции со стартом и финишем в Тулузе, пройдя четыре подъема четвертой категории и один — третьей.
Абрахамсен опередил швейцарца Мауро Шмида (Jayco AlUla), а третьим финишировал нидерландец Матье Ван дер Пул (Alpecin–Deceuninck), отстав на 7 секунд.
Желтую майку лидера общего зачета сохранил ирландец Бен Хили (EF Education–EasyPost).
В честь старта Тур де Франс XSPORT показывает документальный сериал о легендарном соревновании. Он рассказывает об элитных командах, которые соревнуются в самой изнурительной велогонке мира.
Сериал погружает зрителя в закулисную жизнь самой известной велогонки мира. Камеры сопровождают команды, спортсменов, тренеров и врачей во время Тур де Франс, показывая драму, эмоции и невероятное физическое напряжение изнутри. Вы увидите, что стоит за каждым этапом, победой или поражением, раскроете для себя настоящие характеры гонщиков и динамику внутри команд. Это не просто о спорте — это о человеческой стойкости, стратегии и жажде победы.
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