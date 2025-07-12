Итальянец Милан выиграл восьмой этап Тур де Франс-2025
Участники преодолели 171 км дистанции из Сен-Ман-ле-Грана до Лаваля
33 минуты назад
Итальянский велогонщик Джонатан Милан из команды Lidl–Trek стал триумфатором восьмого этапа Тур де Франс-2025, который состоялся 12 июля. Участники преодолели 171 км равнинной дистанции с Сен-Мен-ле-Грана до Лаваля.
На финише Милан опередил нидерландца Воута ван Арта (Visma Lease a Bike) и австралийца Кейдена Гроувза (Alpecin–Deceuninck).
Это первая победа Джонатана Милана на этапах «Большой петли» в карьере.
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