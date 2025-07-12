Денис Седашов

Итальянский велогонщик Джонатан Милан из команды Lidl–Trek стал триумфатором восьмого этапа Тур де Франс-2025, который состоялся 12 июля. Участники преодолели 171 км равнинной дистанции с Сен-Мен-ле-Грана до Лаваля.

На финише Милан опередил нидерландца Воута ван Арта (Visma Lease a Bike) и австралийца Кейдена Гроувза (Alpecin–Deceuninck).

JONATHAN MILAN DOES IT !!!



JONATHAN MILAN LE FAIT ! !!#TDF2025 pic.twitter.com/QS210RCFmD — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2025

Это первая победа Джонатана Милана на этапах «Большой петли» в карьере.

В честь старта Тур де Франс XSPORT показывает документальный сериал о легендарном соревновании. Он рассказывает об элитных командах, которые соревнуются в самой изнурительной велогонке мира.

Сериал погружает зрителя в закулисную жизнь самой известной велогонки мира. Камеры сопровождают команды, спортсменов, тренеров и врачей во время Тур де Франс, показывая драму, эмоции и невероятное физическое напряжение изнутри. Вы увидите, что стоит за каждым этапом, победой или поражением, раскроете для себя настоящие характеры гонщиков и динамику внутри команд. Это не просто о спорте — это о человеческой выносливости, стратегии и жажде победы.

Смотреть сериал можно ежедневно, в 21:00.