Филипсен одержал победу на первом этапе Тур де Франс-2025.
Второе и третье места заняли Биньям Гермай и Сорен Вареншолд соответственно
13 минут назад
Фото: Тур де Франс
Бельгийский велогонщик Яспер Филипсен из команды Alpecin – Deceuninck стал победителем первого этапа престижной многодневной гонки Тур де Франс-2025, которая стартовала в Лилле.
Филипсен преодолел дистанцию длиной 184,9 км за 3 часа 53 минуты 11 секунд. Второе место занял эритреец Биньям Гермай из команды Itermarche – Wanty, а тройку лидеров замкнул норвежец Сорен Вареншольд из Uno-X Mobility.
Словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates) финишировал 18-м, а датчанин Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) — 20-м.
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