Денис Седашов

Словенец Тадей Погачар (UAE Emirates) стал победителем седьмого этапа Тур де Франс-2025. 11 июля гонщики преодолели 197 км от Сен-Мало до Мюр-де-Бретань.

В финишном спринте Погачар обогнал Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike), третьим финишировал британец Оскар Онли (Picnic PostNL) с отставанием в 2 секунды.

Full power! With a good pace set by Jhonatan Narváez in the last km, @TamauPogi launched at the perfect moment!



Full power! Bien emmené par Jhonatan Narváez dans le dernier km, @TamauPogi a déclenché au moment parfait ! #TDF2025 pic.twitter.com/C2JitDwFC5 — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2025

Это уже вторая победа Погачара на нынешнем Туре и 19-я в целом. Благодаря этому успеху он снова надел желтую майку лидера.

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