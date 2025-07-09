Денис Седашов

Бельгиец Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step стал победителем 5 этапа веломногодневки Тур де Франс-2025, состоявшегося 9 июля. Гонщики преодолевали индивидуальную раздельную гонку длиной 33 км со стартом и финишем в Кане.

Эвенепул показал лучшее время, опередив на 16 секунд словенца Тадея Погачара (UAE Emirates), который триумфировал на предыдущем этапе. Третьим финишировал итальянец Эдоардо Аффини (Visma Lease a Bike).

Это уже вторая победа Эвенепула на этапах Тура, обе он одержал в разделках — первую в 2024 году.

Погачар возглавил общий зачёт, отобрав жёлтую майку лидера у нидерландца Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck).

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