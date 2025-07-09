Денис Седашов

Во время четвертого этапа Тур де Франс-2025 во французском Руане произошел инцидент: мужчина с ножом начал угрожать зрителям, которые собрались поблизости от трассы.

Как сообщает Le Parisien, всё произошло примерно за два часа до финиша, когда на месте находились тысячи людей.

По информации L’Équipe, нападавший пытался скрыться, однако полицейский открыл огонь и ранил его в ногу. Один из сотрудников правоохранительных органов также получил ранения в руку, однако его жизни ничего не угрожает.

Задержанному 21 год, на момент инцидента он был одет в джеллабу. Как выяснилось, мужчина находился в розыске — в конце июня он сбежал из психиатрической больницы, и есть подозрение, что на момент нападения находился в неадекватном состоянии.

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