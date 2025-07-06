Ван дер Пул выиграл самый длинный этап Тур де Франс-2025
Также нидерландец возглавил общий зачёт
25 минут назад
Нидерландский велогонщик команды Alpecin–Deceuninck Маттео ван дер Пул триумфировал на втором этапе Tour de France-2025, который состоялся 6 июля.
Участники преодолели самый длинный этап нынешней «Большой петли» — 209 км холмистой трассы от Ловен-Планк до финиша в подъем в Булонь-сюр-Мер.
Ван дер Пул опередил словенца Тадея Погачара из UAE Team Emirates и датчанина Йонаса Вингегора из Visma–Lease a Bike.
Благодаря победе нидерландец возглавил общий зачет.
Филипсен одержал победу на первом этапе Тур де Франс-2025.
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