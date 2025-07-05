Тадей Погачар снова выглядит почти недосягаемым. Когда действующий чемпион Тур де Франс начнет защиту титула из Лилля уже в эту субботу, он станет главным претендентом на четвертую победу – в возрасте всего 26 лет. В прошлом году словенец выиграл шесть этапов – столько же, сколько Марк Кавендиш в 2009 году – и финишировал в Париже с преимуществом более шести минут над Йонасом Вингегором. В этом сезоне его доминирование только усилилось.

В июне на критериуме дю Дофине Погачар выиграл три этапа и одержал общую победу с преимуществом в 59 секунд над тем же Вингегором. В общей сложности это стало уже 99-й победой в карьере – по всем показателям лидирует среди активных гонщиков, включая знаменитые Strade Bianche, Льеж – Бастонь – Льеж, Flèche Wallonne, Тур Фландрии и UAE Tour.

Сильную поддержку ему обеспечивает команда UAE Team Emirates‑XRG, в которую вошел суперпомощник Жуан Алмейда. Однако перед Погачаром стоит испытание: в течение 21 изнурительного этапа он должен преодолеть подъемы на Отакам, Мон-Ванту, Кол де ла Лоз и Ля Пляж. И хотя угроза от других фаворитов велика, победа не будет гарантирована до самого финала – Парижского шоссе.

Главные претенденты

Йонас Вингегор предоставляет сильнейшую конкуренцию. 28-летний датчанин уже дважды оставлял Погачара побежденным в 2022 и 2023 годах. Такая напряженность между ними проявляется в тонкой разнице – всего 1 минута 25 секунд по итогам четырех Туров (меньше секунды за этап). Команда Visma‑Lease a Bike имеет мощную поддержку в виде Саймона Ятеса, Сеппа Кусса, Ваут ван Арта и Маттео Йоргесона.

В прошлом году подготовка Вингегора была осложнена после серьезной аварии на Itzulia Basque Country, а в марте на Paris‑Nice он получил сотрясение мозга. Однако в Dauphine показал неплохую форму – стал вторым после Погачара.

Ремко Эвенепул, бронзовый призер Dauphine 2024, остается в поле зрения. Двукратный олимпийский чемпион (Париж‑2024) после травм все еще не вернул полную бешеную форму.

Примож Роглич, который уже выиграл четыре Вуэльты и Джиро, также на старте: после победы на Volta a Catalunya он выбыл из Джиро из-за падения. 35-летний словенец должен быть готов к борьбе. Если нет – команда может полагаться на 24-летнего Джулиана Липовица из Red Bull-Bora-hansgrohe, который уже финишировал вторым в Paris‑Nice и четвертым на Itzulia.

За что борются гонщики кроме титула

Кроме генеральной классификации, участники соревнуются за другие «майки»:

Желтая майка – абсолютный лидер по времени.

Зеленая майка – очковая классификация, где лидирует разменный спринтер.

Белая майка – лучший молодой гонщик до 26 лет.

Горная майка – для лучшего в горах.

Кромеэтого ожидаем напряженной борьбы за победы на этапах: фавориты – Джаспер Филипсен, Биниям Гирмай, Тим Мерлие и Джонатан Милан. Также не стоит забывать об агрессивных гонщиках, таких как Жулиан Алафилип, и команде Ineos Grenadiers, которая ожидает особого эффекта от вызова Тома Пидкока, который в этом году перешел в другую команду и будет выступать вне Тура.

Погачар начинает свою четвертую кампанию с титулом безусловного фаворита, но высокая конкуренция и нелегкий маршрут могут сделать тур невероятно интересным и непредсказуемым до самого конца.