Олег Гончар

Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates XRG не будет принимать участие в Вуэльте Испании-2025, сообщает AS.

После своей четвертой победы на Tour de France словенец заявил, что планирует отдохнуть и пока не имеет четких целей. Он рассматривает участие в чемпионате мира и гонке Ломбардия, но решение по календарю на оставшуюся часть сезона объявит в ближайшее время.

При этом, точно известно, что Погачар, который выигрывал Tour de France в 2020, 2021, 2024 и 2025 годах, решил пропустить Вуэльту, которая пройдет с 23 августа по 14 сентября.

UAE Team Emirates XRG на этой многодневке представят 22-летний испанец Хуан Айюсо и 26-летний португалец Жоау Алмейда, которые попытаются продолжить успехи Погачара.