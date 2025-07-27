Тадей Погачар вчетверте тріумфує на Tour de France
Словенец из команды UAE Team Emirates не оставил шансов соперникам
около 19 часов назад
27 июля завершилась веломногодневка Tour de France, где словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates XRG одержал победу в общем зачете.
Это четвертый триумф 26-летнего велогонщика на престижных соревнованиях — ранее он побеждал в 2020, 2021 и 2024 годах.
Погачар завершил многодневку с временем 76 часов и 32 секунды. Второе место занял датчанин Йонас Вингегор из Visma–Lease a Bike, отстав на 4 минуты 24 секунды. Третьим финишировал немец Флориан Липовиц из Red Bull–Bora–Hansgrohe, проиграв лидеру 11 минут.
Топ-5 дополнили Оскар Онли из Team Picnic–PostNL (+12:12) и Феликс Галл из Decathlon–AG2R La Mondiale (+17:12).
Общий зачет Tour de France:
- Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) — 76:00.32
- Йонас Вингегор (Visma–Lease a Bike) — +4:24
- Флориан Липовиц (Red Bull–Bora–Hansgrohe) — +11:00
- Оскар Онли (Team Picnic–PostNL) — +12:12
- Феликс Галл (Decathlon–AG2R La Mondiale) — +17:12