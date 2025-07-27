Олег Гончар

27 июля завершилась веломногодневка Tour de France, где словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates XRG одержал победу в общем зачете.

Это четвертый триумф 26-летнего велогонщика на престижных соревнованиях — ранее он побеждал в 2020, 2021 и 2024 годах.

Погачар завершил многодневку с временем 76 часов и 32 секунды. Второе место занял датчанин Йонас Вингегор из Visma–Lease a Bike, отстав на 4 минуты 24 секунды. Третьим финишировал немец Флориан Липовиц из Red Bull–Bora–Hansgrohe, проиграв лидеру 11 минут.

Топ-5 дополнили Оскар Онли из Team Picnic–PostNL (+12:12) и Феликс Галл из Decathlon–AG2R La Mondiale (+17:12).

Общий зачет Tour de France: