Денис Седашов

Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Emirates одержал победу на 13-м этапе Тур де Франс-2025 — горной индивидуальной разделке протяженностью 11 км с Луданвьеля до Пейрагуда.

Погачар опередил главного конкурента — Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike) — на 36 секунд и укрепил лидерство в общем зачете. Третьим финишировал еще один словенец — Примож Роглич (Red Bull Bora), который отстал от победителя на 1 минуту 20 секунд.

@TamauPogi takes off again on the Peyragudes Altiport! Here are the final meters of the Yellow Jersey's triumphant ascent.



@TamauPogi s'envole à nouveau sur l'Altiport de Peyragudes ! Voici les derniers mètres de l'ascension triomphale du @MaillotjauneLCL. #TDF2025 pic.twitter.com/Ets4xnrFSF — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025

Для Погачара это уже вторая победа подряд и четвертая всего на нынешнем Туре.

Для Погачара это уже третья победа на нынешнем Туре и 20-я в карьере. Благодаря этому он снова надел жёлтую майку лидера общего зачета.

В честь старта Тур де Франс XSPORT показывает документальный сериал о легендарном соревновании. Он рассказывает об элитных командах, которые соревнуются в самой изнурительной велогонке мира.

Сериал погружает зрителя в закулисную жизнь самой известной велогонки мира. Камеры сопровождают команды, спортсменов, тренеров и врачей во время Тур де Франс, показывая драму, эмоции и невероятное физическое напряжение изнутри. Вы увидите, что стоит за каждым этапом, победой или поражением, раскроете для себя истинные характеры гонщиков и динамику внутри команд. Это не просто про спорт — это про человеческую выносливость, стратегию и жажду к победе.

Смотреть сериал можно ежедневно, в 21:00.