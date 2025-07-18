Погачар побеждает на 13-м этапе и укрепляет лидерство на Тур де Франс-2025
Лидер общего зачета одержал четвертую победу на этом Туре
около 1 часа назад
Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Emirates одержал победу на 13-м этапе Тур де Франс-2025 — горной индивидуальной разделке протяженностью 11 км с Луданвьеля до Пейрагуда.
Погачар опередил главного конкурента — Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike) — на 36 секунд и укрепил лидерство в общем зачете. Третьим финишировал еще один словенец — Примож Роглич (Red Bull Bora), который отстал от победителя на 1 минуту 20 секунд.
Для Погачара это уже вторая победа подряд и четвертая всего на нынешнем Туре.
Для Погачара это уже третья победа на нынешнем Туре и 20-я в карьере. Благодаря этому он снова надел жёлтую майку лидера общего зачета.
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