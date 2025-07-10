россияне повредили олимпийскую конную базу Динамо в Киеве
Шахед попал в ограждение базы и грузовик
около 2 часов назад
Олимпийская конная база / Фото - Facebook
В результате российской атаки повреждена олимпийская конная база Динамо в Голосеевском районе Киева.
Шахед попал в ограждение базы и грузовик. Также повреждена электросеть, что усложнило движение троллейбусов.
В ночь на 10 июля российские террористы атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами. Попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах.
Ранее российский удар уничтожил офис Федерации футзала Киева.
Поделиться