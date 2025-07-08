FIE допустила 40 спортсменов из России и Беларуси на чемпионат мира
Среди них – сторонники путина
около 1 часа назад
Фехтование / Фото - Yahoo
Международная федерация фехтования (FIE) на своем официальном сайте опубликовала список нейтральных спортсменов, допущенных к участию в чемпионате мира в Тбилиси (Грузия).
Допуск на планетарный форум получили 40 нейтральных фехтовальщиков с российскими и белорусскими паспортами.
Среди них – майор армии рф София Великая, а также Яна Егорян – лейтенант, Ольга Никитина и Александра Михайлова.
Также, несмотря на рекомендации МОК, FIE допустила нейтральных спортсменов к участию в командном турнире.
Мировое первенство пройдет с 22 по 26 июля.
Напомним, сборная Украины заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по фехтованию.
Поделиться