Олег Гончар

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась планами открыть первый фехтовальный клуб в Киеве, который может стать основой для развития клубной системы в Украине. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале АкТИвни.

По словам Харлан, этот проект ей помогают реализовывать доноры.

Ольга хочет, чтобы её академия имела профессиональный зал с 8-10 дорожками, который будет соответствовать европейским стандартам.

По её словам, в Украине, даже на олимпийской базе, не хватает надлежащих условий для фехтования, и она стремится это изменить.

Я бы хотела поднять фехтование на новый уровень, потому что сейчас у нас нет клубной системы, она не так развита, как хотелось бы, и, может, как будет в будущем.

Мне бы очень хотелось принести именно в Украину те условия, которые я видела по всему миру. Потому что, к сожалению, классных, профессиональных условий для фехтования в Украине нет, даже на олимпийской базе. Ольга Харлан

Помимо спортивной цели, Харлан планирует социальную активность — сотрудничество с благотворительными фондами и обучение детей с оккупированных территорий или тех, кто потерял родителей.

На данный момент ключевой проблемой остается поиск большого и доступного помещения.

Напомним, Харлан также рассказала о желании стать тренером.