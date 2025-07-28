Олег Гончар

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась мыслями о возможной тренерской карьере после завершения выступлений. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале АкТИвні.

Харлан имела опыт работы с командой как тренер, и этот процесс вызывает у нее смешанные чувства — любовь и одновременно некоторое раздражение.

Харлан отметила, что видит себя в роли тренера в будущем, но будет строгой и потребует от учеников максимальной отдачи, как делала это сама.

В то же время Ольга сказала, что осознает, что не все спортсмены способны работать с такой же самоотдачей, как она, и ей придется адаптироваться к этому.

36-летняя саблистка завоевала шесть олимпийских медалей — две золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Напомним, на чемпионате мира в Грузии Харлан поддержала Алину Комащук.