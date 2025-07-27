Харлан эмоционально поздравила Комащук с первой личной медалью ЧМ
Ольга обратилась к своей подруге с теплыми словами
39 минут назад
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в соцсетях поздравила свою подругу Алину Комащук с завоеванием бронзовой награды на чемпионате мира в Тбилиси.
«Я очень горжусь тобой, Алина.
Ты вывела наш флаг на подиум. Ты подарила нам радость. И я уверена — дальше больше!
Спасибо за этот день и поздравляю, моя прекрасная девочка».
Комащук выиграла первую в карьере личную медаль чемпионатов мира. Ранее у нее были две награды в командной сабле.
У Украины на данный момент три медали на турнире — золотая и две бронзовые. Остальные две награды выиграли шпажисты Влада Харькова и Никита Кошман.
Отметим, что Харлан не выступает на чемпионате мира, но находится в Тбилиси как зритель.