Олег Гончар

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в соцсетях поздравила свою подругу Алину Комащук с завоеванием бронзовой награды на чемпионате мира в Тбилиси.

«Я очень горжусь тобой, Алина. Ты вывела наш флаг на подиум. Ты подарила нам радость. И я уверена — дальше больше! Спасибо за этот день и поздравляю, моя прекрасная девочка». Ольга Харлан

Комащук выиграла первую в карьере личную медаль чемпионатов мира. Ранее у нее были две награды в командной сабле.

У Украины на данный момент три медали на турнире — золотая и две бронзовые. Остальные две награды выиграли шпажисты Влада Харькова и Никита Кошман.

Отметим, что Харлан не выступает на чемпионате мира, но находится в Тбилиси как зритель.