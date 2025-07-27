Комащук гарантировала Украине еще одну медаль ЧМ-2025
Для Комащук это первая личная медаль на чемпионатах мира
около 5 часов назад
Алина Комащук
Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в команде Алина Комащук вышла в полуфинал одиночных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси, Грузия.
В четвертьфинале Комащук уверенно победила серебряного призера Олимпиады-2024 Сару Бальцер из Франции со счетом 15:7. Этим достижением саблистка гарантировала себе минимум бронзовую медаль.
Медаль станет третьей для Комащук на чемпионатах мира, но первой в личных соревнованиях.
Напомним, ранее себе бронзу чемпионата Европы гарантировал шпажист Никита Кошман.
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