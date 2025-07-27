Олег Гончар

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в команде Алина Комащук вышла в полуфинал одиночных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси, Грузия.

В четвертьфинале Комащук уверенно победила серебряного призера Олимпиады-2024 Сару Бальцер из Франции со счетом 15:7. Этим достижением саблистка гарантировала себе минимум бронзовую медаль.

Медаль станет третьей для Комащук на чемпионатах мира, но первой в личных соревнованиях.

Напомним, ранее себе бронзу чемпионата Европы гарантировал шпажист Никита Кошман.