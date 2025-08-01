Комащук: «У россиян хватало наглости подходить и здороваться»
Украинская спортсменка выступила против участия представительниц РФ
около 1 часа назад
Украинская фехтовальщица Алина Комащук, бронзовый призер чемпионата мира-2025, выразила возмущение участием нейтральных спортсменов с российскими паспортами на турнире в Сингапуре.
В комментарии "Суспільному" Комащук заявила, что их присутствие было неприятным, а попытки россиян поздороваться вызывали удивление.
«Мы знали, что они приедут, кто приедет. Конечно, было неприятно видеть их в зале. У них даже была наглость подходить и здороваться. Не знаю, насколько надо не понимать, насколько мы их не любим».
Она подчеркнула, что украинские фехтовальщики максимально поддерживали соперников россиян на дорожке, перекрикивая российскую группу поддержки криками «Слава Украине». Это помогало спортсменам преодолевать давление.
Комащук отказалась фотографироваться с россиянкой Яной Егорян на церемонии награждения, демонстрируя протест.
Отметим, что «бронза» в личных соревнованиях по сабле стала единственной медалью украинских саблисток на ЧМ-2025.
Также золотую медаль и бронзовую Украине принесли фехтовальщики на шпагах.
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