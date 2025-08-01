Украина впервые с 2019 года вошла в топ-5 медального зачета чемпионата мира.
Наша команда в Тбилиси завоевала три награды
около 3 часов назад
В Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат мира по фехтованию.
На турнире было разыграно 12 комплектов наград. Украинская команда добавила в свою копилку 3 медали – 1 золото и 2 бронзы.
Чемпионкой мира в индивидуальной шпаге стала Влада Харькова. Шпажист Никита Кошман завоевал бронзу. Алина Комащук выиграла индивидуальную бронзовую медаль в сабле.
Этот результат позволил Украине занять 5-е место в медальном зачете.
Отметим, что последний раз сборная Украины попадала в топ-5 в 2019 году.
Медальный зачет чемпионата мира по фехтованию
1. Франция – 6 медалей (2 золота + 3 серебра + 1 бронза)
2. США – 3 (2 + 1 + 0)
3. Италия – 6 (2 + 0 + 4)
4. Япония – 3 (1 + 2 + 0)
5. Украина – 3 (1 + 0 + 2)
Напомним, грузинская полиция во время ЧМ вывела с арены протестующих с флагами Грузии и Украины.