Олег Гончар

В Тбилиси (Грузия) на чемпионате мира по фехтованию на шпагах украинец Никита Кошман стал бронзовым призером в индивидуальных соревнованиях.

В полуфинале 23-летний украинец уступил вице-чемпиону Олимпиады-2020, венгру Гергею Шиклоши, со счетом 9:15.

Несмотря на поражение, Кошман продемонстрировал высокий уровень мастерства, обыграв в четвертьфинале итальянца Маттео Галасси, что и принесло ему гарантированную бронзу.

Для Кошмана это первая индивидуальная медаль на чемпионатах мира. Ранее он завоевывал награды только в командных соревнованиях на этапах Кубка мира.

Также эта бронза стала второй медалью для Украины на ЧМ-2025 после бронзы в командной шпаге у женщин.

Напомним, также в полуфинал вышла саблистка Алина Комащук.