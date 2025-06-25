Олег Гончар

Украинская фехтовальщица Елена Краватская не выступит на чемпионате мира-2025, который пройдет с 22 по 30 июля. Об этом она сообщила в соцсетях, назвав решение болезненным, но осознанным.

Краватская заявила, что вернулась в спорт ради этого турнира, мечтая о первой личной медали. Однако семейные обстоятельства изменили планы — ее мама переживает сложный период, а сына не с кем оставить на три недели.

«Этим летом я не еду на чемпионат мира. Это мое личное решение. Болезненное, трудное, но осознанное. Я возвращалась в спорт именно ради этого чемпионата — ради личной медали, которой мне еще не хватает. Я очень этого хотела. Мне не хватало соревнований, тренировочного ритма, этой спортивной атмосферы. Но не в этот раз. Сегодня в моей жизни есть вещи, которые важнее спорта. Моя мама — у нее сейчас сложный период, и я не могу быть где-то далеко, когда она меня нуждается. И мой сын. Его я не могу оставить на три недели — потому что оставить просто не с кем. Мне близкие люди помогают, насколько могут. Но есть роли, в которых важно не просто быть, а быть присутствующим. И когда этого нет — приходится держать все на себе. Поэтому я остаюсь. Не слабая — сильная. Не побежденная — приоритетная. Не там, где мечталось. Но именно там, где сейчас должна быть. И я знаю: еще будут мои чемпионаты. Просто не этим летом». Елена Кравецкая

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 22 по 30 июля.

Ранее Ольга Харлан не поехала на чемпионат Европы, но выполняла роль мотиватора для команды.