Украинские рапиристки выбили россиянок с чемпионата мира по фехтованию
Сопит и Полозюк принесли команде решающую победу над соперницами в нейтральном статусе
около 6 часов назад
На чемпионате мира в Тбилиси (Грузия) женская сборная Украины по фехтованию на рапирах одержала уверенную победу в 1/8 финала командных соревнований над россиянками, которые выступают в нейтральном статусе.
Украина выступает в составе Дарьи Миронюк, Алины Полозюк и Ольги Сопит. Команда выиграла у россиянок со счетом 45:36.
По ходу матча украинкам приходилось уступать, но ключевой стала победа Сопит со счетом 7:1, а Алина Полозюк закрепила преимущество.
В четвертьфинале встретится со сборной Италии, которая на предыдущей стадии победила Румынию.
Напомним, сборные Украины по фехтованию выиграли одну золотую и две бронзовые награды.