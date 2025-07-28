Олег Гончар

На чемпионате мира в Тбилиси (Грузия) женская сборная Украины по фехтованию на рапирах одержала уверенную победу в 1/8 финала командных соревнований над россиянками, которые выступают в нейтральном статусе.

Украина выступает в составе Дарьи Миронюк, Алины Полозюк и Ольги Сопит. Команда выиграла у россиянок со счетом 45:36.

По ходу матча украинкам приходилось уступать, но ключевой стала победа Сопит со счетом 7:1, а Алина Полозюк закрепила преимущество.

В четвертьфинале встретится со сборной Италии, которая на предыдущей стадии победила Румынию.

Напомним, сборные Украины по фехтованию выиграли одну золотую и две бронзовые награды.