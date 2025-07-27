Олег Гончар

32-летняя украинская саблистка, олимпийская чемпионка Парижа-2024 в команде Алина Комащук принесла Украине третью медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

Для одесситки это первая индивидуальная награда на чемпионатах мира.

Комащук стартовала с 1/32, уверенно преодолев немку Элизабет Гетте (15:7) и китаянку Фу Ин (15:6). В 1/8 она победила действующую чемпионку мира Мисаки Эмуру из Японии (15:12), а в четвертьфинале разгромила двукратную вице-чемпионку Олимпиад Сару Бальзер из Франции (15:7). В полуфинале Комащук уступила польке Зузанне Чеслар (12:15), гарантировав бронзу.

Напомним, что в июне Комащук выиграла серебряную медаль чемпионата Европы.

