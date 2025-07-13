Главный тренер Буковины Сергей Шищенко подвел итоги сбора на Закарпатье, в рамках которого команда одержала три победы в контрольных матчах с общим счетом 13:0. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Игра с Металлистом проходила в формате четырех таймов по 30 минут. Планировалось, что каждый из ребят сыграет по 60 минут, чтобы получить необходимую нагрузку. Потом еще была беговая работа – ребята «добегали» свое после таймов.

Очень хорошая и интересная игра в нашем исполнении. Мы проанализировали предыдущие матчи со Скалой 1911 и Ужгородом и провели работу над ошибками как в защите, так и в атаке. С Металлистом была динамичная, интенсивная игра, мы больше контролировали мяч, создавали хорошие моменты, дисциплинированно играли в обороне и, как всегда, действовали активно и агрессивно в атаке.

Возможно, это прозвучит банально, но все, что мы запланировали – мы все выполнили. Объем тренировочного процесса был реализован полностью, к тому же сыграли те контрольные матчи, которые запланировали.

Я очень доволен закарпатским этапом сборов, очень доволен теми спаррингами, которые мы провели. Эти контрольные поединки были чрезвычайно информативными и важными для анализа. Теперь возвращаемся домой - и начинаем следующий этап подготовки уже в Черновцах.