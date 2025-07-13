Главный тренер Буковины Сергей Шищенко высказался относительно «шахедной» атаки армии рф на Черновцы в ночь на 12 июля. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

От имени президента клуба, руководства, сотрудников, игроков и тренерского штаба хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате ужасной российской атаки на Черновцы.

Эта новость сильно нас потрясла, ведь за годы полномасштабной войны в Черновцах еще не было такой трагедии. Это был непростой день для всех нас, эмоционально было очень тяжело, ведь у игроков также есть семьи в Черновцах.

Эта ночь стала по-настоящему ужасной для города, для всех людей. Поэтому матч с Металлистом мы провели с траурными повязками в честь погибших. Это был эмоционально сложный день для нас…