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14-летний игрок сделал дубль за «Милан» U-19, у него 485 голов в 89 матчах

Футболист 2008 года рождения не замечает соперников на своем уровне
Футбол Серия А (Италия)
22 декабря 18:02
14-летний игрок сделал дубль за «Милан» U-19, у него 485 голов в 89 матчах
Франческо Камарда / Фото: Милан

14-летний нападающий «Милана» Франческо Камарда удивляет результативностью на своем уровне. На счету юного футболиста 485 голов в 89 матчах.

Его уже вызвали в команду U-19 на товарищеский матч с «Сольбиатезе». Игрок и там оформил дубль.

Средняя результативность Камарды за игру составляет 5,44 гола. Итальянские эксперты уже ждут дебюта игрока за первую команду.

Ранее нападающий «Милана» Златан Ибрагимович попросил молодую звезду клуба продлить контракт.

Сергей Стаднюк
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