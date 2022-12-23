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15-летний украинский полузащитник подписал контракт с «Челси»

Струк выступал в чемпионате Тернопольщины
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 16:30
15-летний украинский полузащитник подписал контракт с «Челси»

«Челси» подписал контракт с 15-летним украинцем Иваном Струком.

Он находится на просмотре с еще 8-ю игроками. В итоге, полузащитнику удалось впечатлить лондонцев.

Отмечается, что на просмотре также был сын Андрея Шевченко.

Струк является уроженцем Чорткова в Тернопольской области. Вероятно, он выступал в одном из местных чемпионатов.

Ранее «Челси» огласил о переходе форварда «Мольде».

Источник: ua.tribuna.com Андрей Усмонов
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