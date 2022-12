18 лет назад Шевченко выиграл «Золотой мяч»

18 лет назад форвард «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко получил «Золотой мяч».

Ему вручили его за сезон 2003/04. По его итогам он стал чемпионом Италии и лучшим бомбардиром Серии А. Украинец забил 24 гола.

Sheva adds the prestigious Ballon d’Or to his glorious trophy cabinet



Un 2004 fantastico vale, per @jksheva7, un Pallone d'Oro #OnThisDay #SempreMilan pic.twitter.com/bTnu1q4AL7