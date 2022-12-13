Известно, кто может стать вице-президентом УАФ при Шевченко
18 лет назад Шевченко выиграл «Золотой мяч»
Он получил его по итогам сезона 2003/04
13 декабря 16:10
18 лет назад форвард «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко получил «Золотой мяч».
Ему вручили его за сезон 2003/04. По его итогам он стал чемпионом Италии и лучшим бомбардиром Серии А. Украинец забил 24 гола.
Sheva adds the prestigious Ballon d’Or to his glorious trophy cabinet— AC Milan (@acmilan) December 13, 2022
Un 2004 fantastico vale, per @jksheva7, un Pallone d'Oro #OnThisDay #SempreMilan pic.twitter.com/bTnu1q4AL7
По итогам голосования Шевченко опередил игроков «Барселоны» Деку и Роналдиньо.
Сообщалось, что Шевченко может возглавить УАФ.
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