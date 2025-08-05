18-летний дебютант Карпат услышал оценку за дебют в УПЛ от главного тренера
Лупашко сделал ставку на клубного воспитанника
около 1 часа назад
Назар Домчак / Фото - Карпаты Львов
Главный тренер Карпат Владислав Лупашко оценил дебют 18-летнего вратаря Назария Домчака в матче 1 тура УПЛ против Полесья (0:2). Его слова приводит пресс-служба клуба.
Назар проделал очень хорошую работу на сборах и прислушался к словам тренеров вратарей. Он значительно изменился в отношении к тренировочному процессу, поэтому сегодня дебютировал. У нас были сомнения. Выбор был непростым. Его сделал я, ведь понимал о потенциальном давлении на тренеров вратарей. Нужно было выбирать, и я решил, что Домчак — это вратарь, у которого есть будущее в Карпатах, — сказал Лупашко.
Лупашко пожаловался на арбитров после тяжелого поражения от Полесья.