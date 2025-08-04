Главный тренер Карпат Владислав Лупашко поделился мыслями о причинах поражения в матче стартового тура украинской Премьер-лиги против Полесья (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Были спорные решения. Условно говоря, в моменте с Краснопиром в динамике показалось, что был пенальти. Не знаю, как было на самом деле. Но это было решение игрока, нужно было завершать эпизод без вмешательства рефери. Также был фол против Ігора Невеса в центре поля. Считаю, что это была желтая карточка... Очень много спрашивают про еврокубки, много будут спрашивать в будущем. Поэтому хочется поставить все точки. Нам важен стиль, в котором мы будем добиваться результата. Фокусироваться исключительно на результате не нужно. Мы фокусируемся на работе. Мы не будем бросаться громкими фразами и лозунгами.

Мы имели свои возможности, должны были открыть счет в этом матче. Но у некоторых игроков была заметна нервозность. Думаю, что для Полесья участие в квалификации к Лиге конференций является преимуществом. Они почувствовали этот ритм и начали втягиваться в сезон намного раньше. Они были немного более раскрепощенными. Мы имели свои моменты и должны были их использовать. По количеству созданных моментов сегодня мы были на одном уровне.

Они сделали определенную ротацию. Игроки, которые вышли с первых минут, не уступают в классе тем, кто остался на скамейке запасных. Наше физическое состояние не на уровне с Полесьем. Они начали сборы раньше и быстрее начали играть официальные матчи. Они нужны, чтобы войти в сезон и набраться кондиций. Они были немного лучше.

Избыточное желание должно быть. Мы играем перед своими болельщиками и должны показывать характер. Мне наоборот показалось, что где-то не хватало агрессии. Было много желания, но мы сильно уступали в микродуэлях. Где-то сказалась нервозность и это было на руку сопернику. Во всем должен быть баланс. Думаю, в определенной мере вы правы.

Кадровая ситуация? Сыч уже начал беговую работу, но у него возникла послеоперационная проблема. Поэтому срок восстановления увеличится. Квасница должна вернуться в основную группу через две недели. Да, у нас есть проблемные позиции, поэтому мы в поиске и стараемся работать в этом направлении.

В моем понимании не очень хорошо фокусироваться на цели. Если мы поставим себе цель, то после таких матчей будет складываться впечатление, что мы от нее удаляемся. Я верю в другие вещи: в нашу работу и тренировочный процесс. Результат нас догонит. В прошлом сезоне за два тура до конца чемпионата все восхищались нашей командой, а после последнего тура говорили, что все плохие. Так не должно быть. Оценка должна быть целостной. Мы все имеем амбиции и стремимся побеждать такие команды, как Полесье. Мы стараемся делать это на трансферном рынке и на тренировочных площадках. Но соперник имеет очень сильные кадры.