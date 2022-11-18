18-летний вингер МЮ признан лучшим игроком месяца в клубе

В 2 матчах Гарначо забил 2 мяча

Алехандро Гарначо / Фото: Getty Images

18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

В ноябре Гарначо принял участие в двух матчах – против «Фулхэма» и «Реал Сосьедада». В двух этих матчах он забил победные мячи.

Также Гарначо стал самым молодым иностранным автором гола МЮ в еврокубках

Ранее форвард МЮ Криштиану Роналду намекнул, что скоро покинет клуб.