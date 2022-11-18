Роналду: «Возможно, для меня и для МЮ лучше начать новую главу»
18-летний вингер МЮ признан лучшим игроком месяца в клубе
В 2 матчах Гарначо забил 2 мяча
18 ноября 11:50
Алехандро Гарначо / Фото: Getty Images
18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
В ноябре Гарначо принял участие в двух матчах – против «Фулхэма» и «Реал Сосьедада». В двух этих матчах он забил победные мячи.
Также Гарначо стал самым молодым иностранным автором гола МЮ в еврокубках
Ранее форвард МЮ Криштиану Роналду намекнул, что скоро покинет клуб.
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