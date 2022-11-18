Роналду: «Возможно, для меня и для МЮ лучше начать новую главу»

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, останется ли он игроком «красных дьяволов» после ЧМ-2022. Его цитирует Manchester Evening News.

Я не знаю, что будет после него, но фанаты «Юнайтед» навсегда останутся в моем сердце. И я надеюсь, что они будут на моей стороне – независимо от того, вернусь я или нет.

Никто не идеален. В жизни каждого человека есть определенные эпизоды, но это свойственно людям. Я всегда буду совершать ошибки, я тоже человек.

Но сейчас мне трудно дать ответ. Я сосредоточен на ЧМ-2022.

Когда я перешел в МЮ, я хотел помогать команде, делать что-то хорошее, помогать ей бороться с лучшими клубами. Тяжело, когда тебе подрезают крылья, когда люди не хотят, чтобы ты блистал, не хотят слушать твои советы. Думаю, мне есть что подсказать, я мог бы помочь.

Моя мотивация изменилась за несколько месяцев. Я не хочу говорить, что мне нужен новый вызов. Но, возможно, для меня и для МЮ будет лучше начать новую главу.

Если я вернусь, то надеюсь, что мне позволят блистать – так, как я это делал в других командах все эти годы».