Роналду: «Возможно, для меня и для МЮ лучше начать новую главу»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, останется ли он игроком «красных дьяволов» после ЧМ-2022. Его цитирует Manchester Evening News.
«Сейчас сложно сказать, я сосредоточен на чемпионате мира. Возможно, это мой последний турнир. Мой пятый чемпионат мира.
Я не знаю, что будет после него, но фанаты «Юнайтед» навсегда останутся в моем сердце. И я надеюсь, что они будут на моей стороне – независимо от того, вернусь я или нет.
Никто не идеален. В жизни каждого человека есть определенные эпизоды, но это свойственно людям. Я всегда буду совершать ошибки, я тоже человек.
Но сейчас мне трудно дать ответ. Я сосредоточен на ЧМ-2022.
Когда я перешел в МЮ, я хотел помогать команде, делать что-то хорошее, помогать ей бороться с лучшими клубами. Тяжело, когда тебе подрезают крылья, когда люди не хотят, чтобы ты блистал, не хотят слушать твои советы. Думаю, мне есть что подсказать, я мог бы помочь.
Моя мотивация изменилась за несколько месяцев. Я не хочу говорить, что мне нужен новый вызов. Но, возможно, для меня и для МЮ будет лучше начать новую главу.
Если я вернусь, то надеюсь, что мне позволят блистать – так, как я это делал в других командах все эти годы».
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