19-летний полузащитник сборной Германии установил рекорд ЧМ-2022 по количеству удачных обводок за матч

Мусиала феерил в игре с Коста-Рикой

Фото: Getty Images

Хавбек сборной Германии Джамал Мусиала стал лидером среди всех игроков ЧМ-2022 по количеству удачных обводок за 1 матч. Об этом сообщает Opta.

В матче с Коста-Рикой у 19-летнего Мусиалы 13 удачных попыток обводок соперника. Больше ни у одного футболиста нет таких показателей за все матчи.

Германия хоть и победила Коста-Рику (4:2) в последнем туре, но все равно покинула ЧМ-2022.

Впервые в истории Бундестим вылетела из группы на двух чемпионатах мира подряд.