Сборная Германии впервые в истории дважды подряд не вышла из группы на ЧМ

Команда Флика разочаровала и в 2018-м

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Впервые в своей истории сборная Германии дважды подряд не вышла из группы чемпионата мира, сообщает Opta.

На ЧМ-2022 в Катаре немецкая сборная не сумела преодолеть группу с Испанией, Японией и Коста-Рикой, заняв в ней 3 место.

На ЧМ-2018 Германия не вышла из группы со Швецией, Южной Кореей и Мексикой.

Обзор последнего матча сборной Германии на ЧМ-2022.