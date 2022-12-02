Главный тренер сборной Германии: «Наш конец на ЧМ-2022 был положен еще на 20-й минуте матча с Японией»
Сборная Германии впервые в истории дважды подряд не вышла из группы на ЧМ
Команда Флика разочаровала и в 2018-м
02 декабря 09:54
Фото: Getty Images
Впервые в своей истории сборная Германии дважды подряд не вышла из группы чемпионата мира, сообщает Opta.
На ЧМ-2022 в Катаре немецкая сборная не сумела преодолеть группу с Испанией, Японией и Коста-Рикой, заняв в ней 3 место.
На ЧМ-2018 Германия не вышла из группы со Швецией, Южной Кореей и Мексикой.
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