Сергей Стаднюк

Динамо решило отдать в аренду молодого полузащитника Романа Саленко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

20-летний атакующий хавбек проведет следующий сезон в составе Зари на правах аренды. Это решение должно предоставить футболисту больше игровой практики на уровне украинской Премьер-лиги. Ее на данном этапе подопечному не может гарантировать главный тренер Александр Шовковский.

Роман Саленко является сыном бывшего нападающего Динамо, Валенсии и Рейнджерс Олега Саленко. Он является воспитанником вышгородского Диназа, из которого перешел в систему «бело-синих» в 2022 году.

Провел восемь матчей на уровне Второй лиги и дважды выходил на поле в матчах Премьер-лиги. Столько же раз появлялся в поединках группового этапа Лиги Европы. Также Саленко оформил одну результативную передачу в четырех играх Юношеской лиги УЕФА и провел целый тайм в Кубке Украины. Также в активе игрока по три матча за сборные Украины U-19 и U-20.

Ранее воспитанник Динамо перешел в клуб Лиги 1 и фактически окончательно покинул киевлян.