Павел Василенко

Мец объявил о подписании соглашения с грузинским вингером Динамо Георгием Цитаишвили. 24-летний игрок будет выступать за клуб французской Лиги 1 на правах годичной аренды из киевского коллектива.

В прошлом сезоне Мец занял третье место в Лиге 2. В стыковых матчах команда завоевала место в Лиге 1 на кампанию 2025/26.

Предыдущим клубом Цитаишвили была испанская Гранада, которая выступает в Сегунде: 39 матчей, семь голов, четыре результативные передачи.

Контракт Георгия с Динамо действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в два миллиона евро.