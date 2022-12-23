UEFA – мафия. В организации не хотят терять россию как члена и готовятся к возвращению команд страны-агрессора
А как же санкции? UEFA хочет провести в россии международный турнир
Страна-агрессор все еще отстранена, или денег уже не хватает?
Фото: Twitter
UEFA и РФС (российский футбольный союз) договорились о проведении международного турнира для юношеских сборных в Волгограде, сообщают российские СМИ.
Соревнования якобы планируют организовать в мае 2023 года.
Напомним, все российские клубы были исключены из соревнований UEFA после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля.
Ранее была информация, что UEFA не хочет терять россию как члена организации.
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