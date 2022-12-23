А как же санкции? UEFA хочет провести в россии международный турнир

Страна-агрессор все еще отстранена, или денег уже не хватает?

Фото: Twitter UEFA и РФС (российский футбольный союз) договорились о проведении международного турнира для юношеских сборных в Волгограде, сообщают российские СМИ. Соревнования якобы планируют организовать в мае 2023 года. Напомним, все российские клубы были исключены из соревнований UEFA после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля. Ранее была информация, что UEFA не хочет терять россию как члена организации.