«Абсолютная чушь». Источник разгромил странный инсайд о Калюжном
Металлист 1925 якобы собирался продать игрока, который не сыграл ни минуты за команду
41 минуту назад
Металлист 1925 не собирается продавать только что подписанного Ивана Калюжного. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
Фантастический слух. Я услышал его впервые, вероятно, около двух недель назад, сейчас на некоторых сайтах появились какие-то подтверждения — якобы Металлист 1925 продает за границу Ивана Калюжного, человека, который не сыграл ни одной минуты на официальном уровне за эту команду.
В источниках, приближенных к харьковскому клубу, мне сказали, что это все — абсолютная чушь. И я это понимаю, потому что, насколько нам известно, в момент подписания контракта агенты Калюжного получили подъемные.
Я понимаю, что Калюжный, вероятно, беспокоился о том, что будет играть в Первой лиге, если Металлист 1925 не решит глобальную задачу. Я точно знаю, что в его контракте были предусмотрены опции на этот случай — то есть величина этой клаусулы отличалась в зависимости от результатов сезона.
Если бы Металлист 1925 не вышел в УПЛ, то это была бы сумма, условно, 1 млн, сейчас он вышел и клаусула у Калюжного — скажем так, интервал цифр — это около трех миллионов евро. Кто может сейчас дать такие деньги за игрока? Я не могу себе это представить.
Были какие-то слухи о польском клубе. Ну, там будет миллион, полтора. Металлист 1925 будет зарабатывать полмиллиона или один лям на футболисте, который сейчас единственный на этой позиции в команде, который должен закрыть эту позицию, на сборнике, за которым они гонялись?
И зная принципиальность господина Бойко (мы помним историю о Крупском, где Металлист 1925 смог обойти Шахтер) я думаю, что Калюжный скорее будет делать то, что с ним не сделали в Александрии — он просто будет бегать по кругу, если будет какой-то бунт. Хотя на данный момент, насколько я знаю, Иван нормально тренируется, никаких вопросов к нему нет.
Напомним, Калюжный пока что провел за Металлист 1925 лишь один неофициальный матч.
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