Металлист 1925 не собирается продавать только что подписанного Ивана Калюжного. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Фантастический слух. Я услышал его впервые, вероятно, около двух недель назад, сейчас на некоторых сайтах появились какие-то подтверждения — якобы Металлист 1925 продает за границу Ивана Калюжного, человека, который не сыграл ни одной минуты на официальном уровне за эту команду.

В источниках, приближенных к харьковскому клубу, мне сказали, что это все — абсолютная чушь. И я это понимаю, потому что, насколько нам известно, в момент подписания контракта агенты Калюжного получили подъемные.

Я понимаю, что Калюжный, вероятно, беспокоился о том, что будет играть в Первой лиге, если Металлист 1925 не решит глобальную задачу. Я точно знаю, что в его контракте были предусмотрены опции на этот случай — то есть величина этой клаусулы отличалась в зависимости от результатов сезона.

Если бы Металлист 1925 не вышел в УПЛ, то это была бы сумма, условно, 1 млн, сейчас он вышел и клаусула у Калюжного — скажем так, интервал цифр — это около трех миллионов евро. Кто может сейчас дать такие деньги за игрока? Я не могу себе это представить.

Были какие-то слухи о польском клубе. Ну, там будет миллион, полтора. Металлист 1925 будет зарабатывать полмиллиона или один лям на футболисте, который сейчас единственный на этой позиции в команде, который должен закрыть эту позицию, на сборнике, за которым они гонялись?

И зная принципиальность господина Бойко (мы помним историю о Крупском, где Металлист 1925 смог обойти Шахтер) я думаю, что Калюжный скорее будет делать то, что с ним не сделали в Александрии — он просто будет бегать по кругу, если будет какой-то бунт. Хотя на данный момент, насколько я знаю, Иван нормально тренируется, никаких вопросов к нему нет.