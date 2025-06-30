Сергей Стаднюк

В первом контрольном матче летнего сбора Металлист 1925 уверенно обыграл румынский Ботошани. Команда Младена Бартуловича, для которого это был дебют на посту главного тренера, забила оба мяча еще в начале игры. На 13-й минуте счет открыл Овусу, а уже через два оборота секундной стрелки удвоил преимущество Рашица.

Во втором тайме румыны получили шанс сократить отставание, но Чимпану на 83-й минуте не реализовал пенальти — мяч прошел мимо ворот. Харьковчане продемонстрировали уверенную игру и начали подготовку к новому сезону с победы.

Контрольный матч

Металлист 1925 – Ботошани 2:0

Голы: Овусу, 13, Рашица, 15

Металлист 1925 (1 тайм): Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Гаджиев, Юрченко, Чурко, Рашица, Овусу

Металлист 1925 (2 тайм): Проценко, Крупский, Обинайя, Снурницын, Салюк (Король 67), Литвиненко, Антюх, Калитвинцев, Когут, Панченко, Мба

Ботошани: Анестетис, Бензар, Илас Нарцис, Попа, Пётр Чарльз, Бордеяну, Пенойу, Папа, Митров, Майлат, Лопез

Предупреждения: Литвиненко, 62, Когут, 87 – Бодиштяну, 75

Ранее Бартулович предположил, как завершится сезон для Металлиста 1925.