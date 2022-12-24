Агуэро: «Через несколько лет у Аргентины появится новый Месси»

Экс-форвард команды считает, что у «альбиселесте» хорошее будущее

Серхио Агуэро / Фото: Getty Images

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что у команды в ближайшем будущем появится «новый Лионель Месси». Его цитирует Stake

Такие игроки, как Лео, появляются время от времени. Надеюсь, через несколько лет появится другой с такими характеристиками. Как появился Лео после Марадоны.

Тем временем у нас много молодых игроков, которые имеют победный менталитет, характер и способность продолжать соревноваться на самом высоком уровне.

Посмотрите, что происходило на ЧМ-2022. Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лисандро Мартинес и Мак Аллистер в начале турнира не были игроками стартового состава, но в итоге стали такими и показали отличную производительность.

У Аргентины есть настоящее и есть будущее

Ранее Агуэро прокомментировал игру сборных Испании и Германии на ЧМ-2022.