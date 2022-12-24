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Агуэро: «Через несколько лет у Аргентины появится новый Месси»

Экс-форвард команды считает, что у «альбиселесте» хорошее будущее
Футбол Чемпионат мира по футболу
22 декабря 12:30
Агуэро: «Через несколько лет у Аргентины появится новый Месси»
Серхио Агуэро / Фото: Getty Images

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что у команды в ближайшем будущем появится «новый Лионель Месси». Его цитирует Stake

Такие игроки, как Лео, появляются время от времени. Надеюсь, через несколько лет появится другой с такими характеристиками. Как появился Лео после Марадоны.

Тем временем у нас много молодых игроков, которые имеют победный менталитет, характер и способность продолжать соревноваться на самом высоком уровне.

Посмотрите, что происходило на ЧМ-2022. Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лисандро Мартинес и Мак Аллистер в начале турнира не были игроками стартового состава, но в итоге стали такими и показали отличную производительность.

У Аргентины есть настоящее и есть будущее

Ранее Агуэро прокомментировал игру сборных Испании и Германии на ЧМ-2022.

Петр Приходько
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(Голосов: 2)

Теги

Серхио Агуэро Лионель Месси

Комментарии 1

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24 декабря 2022г. 06:34
Мессi один i назавжди, а той буде iнший, як i його прiзвище.
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