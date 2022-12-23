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«Аль-Наср» пытается ускорить переговоры по Роналду

О переходе хотят объявить до конца года
Футбол В Европе
23 декабря 18:50
«Аль-Наср» пытается ускорить переговоры по Роналду
Фото: As

«Аль-Наср» пытается ускорить переговоры по форварду Криштиану Роналду.

На данный момент они проходят хорошо. Португалец, якобы, не против присоединится к команде.

Все же, он ждет предложений из Европы, которых пока нет. Это тормозит переход, так как он намерен еще поиграть в Лиге чемпионов.

Саудовский клуб намерен оформить переход до конца года. Решение будет принято на следующей неделе.

По информации The Times, Роналду делал предложение неизвестный катарский клуб, но финансовые условия были хуже, чем у «Аль-Наср». В Саудовской Аравии он будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.

Андрей Усмонов
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