Александрия, которая стала вице-чемпионом Украинской Премьер-лиги, серьезно нацелилась на усиление линии обороны. По информации ТаТоТаке, клуб ведет продвинутые переговоры с центральным защитником из Кот-д’Ивуара Жосленом Бейратшем.

25-летний ивуариец имеет значительные физические данные (рост – 192 см) и одинаково уверенно действует обеими ногами. В его активе – выступления в Италии за Джорджоне 1911 года, а также в Албании за Тирану и ФК Динамо. Последним клубом защитника был молдавский Шериф.

Стороны уже близки к достижению соглашения. Если сделка состоится, Бейратш подпишет контракт с украинским клубом на правах свободного агента, об этом сообщило ТаТоТаке.

Напомним, Александрия вскоре стартует в Лиге конференций со второго квалификационного раунда. Соперником команды станет проигравший пары АЕК Ларнака - Партизан, а сами матчи пройдут 24 и 31 июля.

Прошлый сезон стал историческим для горожан, ведь команда впервые в своей истории заняла второе место в УПЛ.

Ранее Шепелев отреагировал на прекращение сотрудничества с Александрией.