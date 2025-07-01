Центральный полузащитник Владимир Шепелев в интервью сайту «Украинский футбол» объяснил, почему Александрия объявила о прекращении сотрудничества.

«Читал в интернете тоже эту новость, видел, что они мне поблагодарили, и я им тоже ответил – спасибо, но на сто процентов еще ничего не знаю… Насколько я понимаю, о продлении договора [со стороны клуба] даже и не шла речь, потому что у нас в принципе была договоренность на полгода. У меня просто закончился контракт. Вот и все.

Но, знаете, я еще не созванивался со своим агентом, поэтому не могу вам дать точный ответ… Возможно, я действительно в Александрию уже не вернусь. Нужно еще разобраться до конца».