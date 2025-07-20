Бразильский универсал Сидней, играющий за Левый Берег, заинтересовал Александрию, сообщает «Инсайды от Пасечника 2.0».

На данный момент это не является приоритетным вариантом на эту позицию для руководства клуба, но точно одним из наиболее реальных.

Соглашение между игроком и столичным клубом действует до 2027 года, так что клуб Первой лиги может претендовать на компенсацию за Сиднея.

В сезоне 2024/25 Сидней сыграл за ЛБ 22 матча, на его счету 4 гола. Transfermarkt оценивает бразильца в 250 тысяч евро.

Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.