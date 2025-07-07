Стали известны время и даты проведения матчей первого тура УПЛ 25/26
Соревнования начнутся в пятницу, 1 августа
около 1 часа назад
Сегодня, 7 июля, пресс-служба УПЛ сообщила, что чемпионат Украины в высшем дивизионе возобновится 1 августа. Лига опубликовала официальный календарь первого тура сезона 2025/26.
Матчи 1-го тура УПЛ сезона 2025/26
1 августа (пятница)
Колос Коваливка – Кривбасс Кривой Рог, 15:30
Рух Львов – СК Полтава, 18:00
2 августа (суббота)
Верес Ровно – Динамо Киев, 15:30
Заря Луганск – ЛНЗ Черкассы, 18:00
3 августа (воскресенье)
Кудровка – Александрия, 13:00
Эпицентр Каменец-Подольский – Шахтер Донецк, 15:30
Карпаты Львов – Полесье Житомир, 18:00
4 августа (понедельник)
Металлист 1925 Харьков – Оболонь Киев, 18:00
С полным календарем Украинской Премьер-лиги можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ.