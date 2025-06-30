Украинский тренер Олег Федорчук сделал прогноз относительно перспектив Александрии в новом сезоне после утраты главного тренера Руслана Ротаня и лидеров команды.

Определенно, «Александрии» будет сложно бросить вызов грандам. На мой взгляд, в новом сезоне «Александрию» заменят «Полесье» и «Карпаты», у которых больше ресурсов. Александрийцы в прошлом чемпионате брали сыгранностью. Но они к этому не сразу пришли. Первый сезон под руководством Руслана Ротаня команда провалила, но затем постепенно начала набирать обороты и добежала до серебряных медалей.

Любому тренеру для того, чтобы создать свою команду, нужно время. Насколько быстро с этим справится Ротань в «Полесье», покажет время. Другое дело, что конфликты интересов будут возникать, когда у тренера под рукой 25 равноценных футболистов. Поэтому я не исключаю потерь очков в первом круге.

Что касается «Карпат», то они усиливаются. Команда уже отошла от шока, когда пришло много игроков из «Руха». В этом сезоне эти исполнители будут адаптированы. Поэтому, на мой взгляд, именно эти четыре клуба и разыграют призовые места. «Александрия» и «Кривбасс» переместятся, так сказать, в общую группу, – заявив Федорчук в интервью Sport.ua.