Бразильский полузащитник Александрии Хуан Безерра пока не спешит возвращаться в клуб, об этом сообщил телеграм-канал InsideUPL. По информации источника, 22-летний бразилец сейчас находится на родине и настаивает на переходе в другой клуб.

Существует вариант, что Безерра все же присоединится к команде на сборах в Словении. В Александрии рассчитывают получить за него от 3 до 4 миллионов евро, однако из-за желания игрока быстрее изменить ситуацию сумма может быть пересмотрена в меньшую сторону.

На бразильца претендуют клубы из Греции и Венгрии, но переговоры пока далеки от завершения. При этом руководство Александрии не спешит с продажей, надеясь повысить стоимость Безерры за счет выступлений в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Александрия продлила контракт с хавбеком.