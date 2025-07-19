Александрия перед стартом в Лиге конференций оформила очередной трансфер
Вице-чемпион УПЛ продолжает обновлять команду
23 минуты назад
Фото - ФК Александрия
Александрия накануне своего дебюта в Лиге конференций объявила о подписании полноценного договора с бразильским атакующим полузащитником Сан-Паулу Матеусом Амаралом, сообщает официальный сайт клуба.
Вице-чемпион Украины активировал опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении между клубами. Матеус будет защищать цвета Александрии ближайшие 3 года.
По данным Transfermarkt, хавбек обошелся горожанам в 70 тысяч евро.
В сезоне 2024/25 Матеус провел в футболке Александрии лишь 2 матча. Также на его счету 7 матчей во Второй лиге за Александрию-2, на его счету 1 гол.
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