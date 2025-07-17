Сергей Стаднюк

Александрия завершила летние сборы в Австрии поражением в контрольном матче против хорватского Славен Белупо. Это был второй спарринг за один день 17 июля для подопечных Кирилла Нестеренко.

Хотя первый тайм прошел с преимуществом украинской команды, реализовать его удалось лишь ближе к перерыву. После розыгрыша углового мяч в сетку соперников отправил Кирилл Ковалец.

Впрочем, хорваты быстро восстановили равновесие – еще до перерыва Божич также отличился после стандарта. Во втором тайме Славен Белупо выглядел свежее и сумел навязать борьбу, постепенно перехватив инициативу. На 85-й минуте Каймаков наказал Александрию за ошибку в обороне, установив окончательный счет встречи.

Славен Белупо – один из старейших клубов Хорватии, который стабильно выступает в высшем дивизионе. В прошлом сезоне команда финишировала пятой в национальном чемпионате и стала финалистом Кубка Хорватии.

Контрольный матч

Александрия – Славен Белупо 1:2

Голы: Ковалец, 40 – Божич, 43, Каймаков, 85

Также 17 июля Александрия уступила черногорскому клубу (1:2).