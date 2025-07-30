Александрия перед вторым матчем с Партизаном нашла форварда
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41 минуту назад
Александрия объявила о подписании французского нападающего алжирского происхождения Хуссейна Туати, сообщает официальный сайт клуба.
Начинал свой футбольный путь в клубах Энтенте и Олимпик Лион. С 19 лет начал выступать за молодежную команду ПСЖ U19. Также играл за швейцарские клубы: Виль, Серветт и Невшатель Ксамак.
В общей сложности, в клубной карьере сыграл 88 матчей: 20 голов, 9 ассистов.
В УЕФА выбрали бригаду арбитров, которые будут работать на матче-ответе Александрии с Партизаном в Лиге конференций.
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